2020/12/18 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {اقتصادية: الفرات نيوز}أشارت بيانات الإغلاق الجمعة، أن النفط بلغ أعلى مستوياته، مسجلا أكثر من 52 دولار، في طريقه لتسجيل سابع مكسب أسبوعي على التوالي، مع تركيز المستثمرين على توزيع لقاحات "كوفيد- 19".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتخطى حاجز الـ52 دولارا بدعم توزيع لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).