هزة أرضية تضرب محافظتين

2020/12/18 | 21:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضربت هزة أرضية، مناطق في محافظتي أربيل وكركوك اليوم الجمعة.

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