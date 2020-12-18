الصحة تسجل أكثر من 1360 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/12/18 | 21:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نشرت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "مختبراتها سجلت 1362 إصابة جديدة في مختلف مناطق البلاد، كما تم تسجيل 20 حالة وفاة، وتماثل 1770 حالة للشفاء".

وأشارت الوزارة إلى أنها "أجرت34670 فحصًا مختبريًا لتشخيص فيروس كورونا خلال الـ(24) ساعة الماضية".

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