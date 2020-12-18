أسهم أوروبا توقف سلسلة 4 أيام من الصعود

2020/12/18 | 22:02 - المصدر: يس عراق

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تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة 18 ديسمبر، إذ حدت شكوك حيال اتفاق التجارة لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحزمة تحفيز بالولايات المتحدة من المكاسب في نهاية أسبوع قوي.

وكسر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سلسلة صعود لأربعة أيام، ليغلق على انخفاض 0.4%، إذ محا مكاسبه التي أعقبت زيادة مفاجئة لمعنويات الشركات الألمانية في ديسمبر كانون الأول.

وتوقف المؤشر داكس الألماني عن المكاسب التي وصلت إلى 0.8%، ليغلق على خسارة.

وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلا عليه 0.3%بالرغم من تراجع الجنيه الإسترليني، وذلك بعد أن قالت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إنهما ما زالا مختلفين على عدد من المسائل، وإن احتمالات إخفاقهما في التوصل لاتفاق تجارة قبل نهاية ديسمبر كانون الأول صارت أكثر رجحانا.

وفي الولايات المتحدة، تنحسر احتمالات اتفاق الكونغرس على مساعدات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 قيمتها 900 مليار دولار قبل الموعد النهائي لذلك، وربما يصادق بدلا من ذلك على حزمة إنفاق مؤقت ثالثة للحيلولة دون إغلاق الحكومة في منتصف الليل.

وأنهى ستوكس 600 الأسبوع على زيادة 1.5%، وهي سادس زيادة أسبوعية في سبعة أسابيع.

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