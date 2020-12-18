الأمن والدفاع النيابية تعلن قرب تشريع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية

2020/12/18 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في لمساته الأخيرة، مبينة الهدف من تشريع هذا القانون.

وقال المكتب الإعلامي لعضو اللجنة، عدنان هادي الأسدي، في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (18 كانون الاول 2020)، ان "الأسدي، أكد قرب إعداد المسودة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية".

وأضاف النائب، إن "لجنة الأمن والدفاع ناقشت مع المدراء العامين في جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى موضوع حماية السايبر الوطني، وكذلك حماية المواطن من خلال قانون مكافحة الجرائم الالكترونية"، لافتا إلى أن "هذا القانون في لمساته الأخيرة وأن خمس لجان في التعديلات التي طرأت على مسودة القانون".

وأشار الأسدي، إلى أن "الهدف من تشريع هذا القانون هو حماية المواطن وخصوصياته، وحماية القضايا الأخلاقية ومنع عمليات الابتزاز من قبل بعض المتطفلين إلى جانب حماية الأموال والوثائق والأمن الوطني والمعلومات الوطنية".

وتابع، أن "اللجنة أجرت لقاءات مع أغلب الجهات الأمنية والجهات القضائية، وأخذ آراء الكثير من الإعلاميين والناشطين المدنيين، وتم أخذ رأي الكثير من النواب بهذا الموضوع، وستتم الصياغة النهائية لهذا القانون، وارسالها إلى رئاسة البرلمان لطرحها إلى القراءة مرة ثانية ومناقشتها".

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