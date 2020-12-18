المعالج الديني علي كلك يحدد شرطا لعلاج الفنان التركي إبراهيم تاتليسس خلال 6 اشهر

2020/12/18 | 22:05 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد المعالج الديني الكوردي المثير للجدل ملا علي كلك، الجمعة، استعداده لعلاج الفنان التركي المشهور إبراهيم تاتليسس خلال 6 اشهر، بشرط اعلانه التوبة واقراره بقوميته الكوردية.

وقال كلك في رسالة موجهة الى الفنان التركي، اليوم (18 كانون الاول 2020)، انه " في حال لو اعلن الفنان التركي إبراهيم تاتليسس التوبة واقر بقوميته الكوردية، فبشهادة الجميع فإنني سأعالجه بإذن الله، دون اي مقابل مادي".

وحول المشكلة الصحية للفنان التركي، اضاف ملا علي ان "إبراهيم تاتليسس يعاني من تخثر الدم في الدماغ وهذا السبب يقف عائقا امام شفائه".

يذكر ان الفنان التركي إبراهيم تاتليسس كان قد تعرض في 14 اذار من عام 2011 الى هجوم مسلح، اصيب على اثرها بصورة بالغة، ولازالت حالته الصحية غير مستقرة، كما وتعرض في العام 1990 الى اطلاق نار في رجله.

ويعد المعالج الديني الكوردي علي كلك شخصية مثيرة للجدل، ويؤكد قدرته على شفاء الامراض المستعصية بالطب النبوي والقران الكريم ويستخدم وسائل غريبة من بينها شرب بول الحيوانات والانسان، وقد القت السلطات السعودية في شهر شباط من العام الحالي القبض عليه في المدينة المنورة بتهمة الاحتيال".

ا.ح

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