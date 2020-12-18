شاكر محمود مدرباً للسماوة

2020/12/18 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة نادي السماوة ، عن تسمية

لاعب المنتخب العراقي الأول السابق

شاكر محمود مدرباً لفريقها الكروي

الأول خلفاً لمدربها السابق غالب عبد

حسين الذي قدّم استقالته مؤخراً، وأن

شاكر محمود سيصل مدينة الس

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