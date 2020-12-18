تظاهرات في الناصرية ومدن عراقية احتجاجا على عمليات اغتيال الناشطين

2020/12/18 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، الجمعة، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ناشطي الاحتجاجات في العراق، وسط اجراءات أمنية مشددة.

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