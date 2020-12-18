2020/12/18 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يوافق على حفر آبار نفطية وتسهيل الحصول على لقاح كورونا المتحدث الحكومي: الإقتراض سيحكم الإتفاقات بين المركز والإقليم بغداد – الزمان أعلن المتحدث الحكومي عن قرب اقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل التي ستساعد على تجاوز الخلافات بين بغداد واربيل عبر قانون الاقتراض الذي سيكون المظلة التي تحكم كل الاتفاقات.وقال المتحدث الحكومي , وزير […]

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