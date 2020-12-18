2020/12/18 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاردينال ساكو ينال جائزة مؤسسة هاني فحص الهجرة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء ملف النازحين بغداد -الزمان التقت وزيرة الهجرة والمهجرين رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج ايفان فائق جابرو بالسفير الباباوي لدى العراق المونسنيور ميتجا ليسكوفار ، وبحثا خلال اللقاء مجريات خطة طوارئ الوزارة في تشجيع الأسر النازحة في المخيمات […]

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