2020/12/18 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقديم إلى المنحة المجانية بالمجموعة الطبية يستمر إلى الإثنين المقبل التعليم يعلن قبول أكثر من مئتين وأحد عشر ألف طالب في الجامعات بغداد – ساري تحسين أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب قبول 211402 طالبا وطالبة في الجامعات ضمن قناة القبول المركزي للدورين الأول والثاني للسنة الدراسية 2021/2020.وتنشر (الزمان) أسماء […]

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