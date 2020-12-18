هزة أرضية تضرب محافظة أربيل

2020/12/18 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3,3 ) في محافظة اربيل

اعلنت وزارة النقل العراقية ، الجمعة ، عن تسجيل مراصدنا الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 18 كانون الاول / 2020 في جنوب شرق محافظة اربيل .

وبين تقرير الهيأة : ان الهزة سجلت في تمام الساعة 5:48:56 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3 ) على المقياس في مدينة التون كوبري وتبعد (43) كم جنوب شرق محافظة اربيل ،وتم الشعور بها من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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إعلام وزارة النقل

إعلام الانواء

18/كانون الاول/2020

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