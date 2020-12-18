بعد 9 جولات.. نفط البصرة يحقق فوزه الأول في الدوري

2020/12/18 | 22:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاية المباراة ..فريق نفط البصرة يحقق الانتصار الاول في دوري الكرة الممتاز بعد فوزه على فريق زاخو بهدف نظيف في ختام الجولة التاسعة.

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