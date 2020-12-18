كناري محاصر بالعذاب.. - عبد السلام الزغيبي

2020/12/18 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_الزغيبي كان لزاماً عليّ أن ادفع ثمن الاشتراك في خدمات العمارة التي أقطنها نهاية كل شهر٬-;- في المكتب الذي يتولى هذه المهمة٬-;- الواقع في شارع ذروسوبولو، بحي كلياتسو الأثيني.



يطلق على الاشتراك بـ "كونيوخريستا" التي يدفعها سكان العمارة شهرياً٬-;- مقابل تنظيف واجهة البناية ومداخلها٬-;- إضافة إلى خدمات أخرى.



ثمة مسافة قصيرة تفصل المكتب عن بيتي، أصل المكان، السيدة المسؤولة تجلس في مواجهة الباب، وع ......





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