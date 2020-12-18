2020/12/18 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن حين كنا لم نزل فتياناً نضع أولى الخطوات على دروب المعرفة، وقعت أعيننا على ترجمات لأعمال روائية شهيرة، الكثير منها تحوّل إلى أفلام سينمائية، فوجدناها في كتب صغيرة الحجم، جاذبة للقراءة، ولصغرها كان بالإمكان الانتهاء منها في أيام معدودات.كبرنا لنعلم أن ما قرأناه ليس سوى ترجمات رديئة، لا تعدو كونها ملخصات عشوائية، لمحتوى الأعمال الأصلية، حتى لا تكاد تتبين مما قرأته شيئاً مما قاله مؤلفوها، ولستُ مت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمية أنواع - حسن مدن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمية أنواع - حسن مدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).