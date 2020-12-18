أردنا ما هو أحسن فأتانا ما هو أسوأ - سالم لعريض

2020/12/18 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض ثورتنا ثورة مغدورة:كنّا قبلها شبعانين آمنين لكنّ مكمّمينفأصبحنا جيعانين خائفين لكننا نتصايحكان التجمّعيجمّع الفاسدين فأصبح للفاسدين مائتي حزبكانت المخدّرات للبالغين فأصبحت منتشرة بين الأطفالكانت المساجد للعبادة فأصبح أغلبها للإرهاب و الإغتصاب بكل أشكاله و الكذب و الإشاعات و السرقةكان شبابنا مرحّب به في العالم فأصبح موسوما بشبهة الإرهابهذا قلي ......





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