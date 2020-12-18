2020/12/18 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بنس، الذي كان مكلفا في الأشهر الأخيرة بتنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض.، إنه وزوجته صمما على أخذ اللقاح لطمأنة الشعب الأميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن وزوجته يتلقيان لقاح كورونا الاثنين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن وزوجته يتلقيان لقاح كورونا الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).