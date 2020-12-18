 الانبار تعلن انجاز 70% من اعادة اعمار وتأهيل اكبر مؤسسة صحية في الرمادي  

2020/12/18 | 22:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم الجنابي ،الجمعة، عن انجاز نسبة 70% من اعادة اعمار وتأهيل اكبر مؤسسة صحية في مدينة الرمادي .

وقال الجنابي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الدوائر الفنية والهندسية وبدعم من وزارة الصحة ومحافظ الانبار انجزت ما نسبته 70% من اعمال مستشفى الرمادي التعليمي الذي يعد من اكبر المؤسسات الصحية في مدينة الرمادي، والذي تعرض للتدمير من قبل ارهابي داعش ابان سيطرتهم على القضاء الكرمة 16كم شرقي مدينة الفلوجة، ضمن خطة انشاء مستشفيات صحية تساهم في معالجة مرضى اهالي المناطق المحررة “.

واضاف ان” كلفة اعادة اعمار وتأهيل مستشفى الرمادي التعليمي نحو 30 مليار دينار ويعد من اهم المشاريع الحيوية في المدينة ، موضحا ان” ملاكات مديرية صحة الانبار تمكنت من اعادة العديد من المراكز الصحية الى الخدمة وبجهود ذاتية دون الاستعانة بالخبرات الاجنبية “.

يذكر ان نسبة الاضرار بالمؤسسات الصحية في الانبار نتيجة العمليات الارهابية تقدر بـ 80% “.



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