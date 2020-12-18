حقوق الانسان تحذر من خطورة أوضاع النازحين وتطالب بعقد مؤتمر للمانحين

2020/12/18 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } طالبت مفوضية حقوق الإنسان يوم الجمعة الحكومة والامم المتحدة بتخصيص الاموال على شكل برامج ومشاريع لاعادة اعمار المناطق المدمرة وتقديم التعويضات إلى النازحين .

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