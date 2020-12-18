نائب يحذر من تخفيض رواتب الموظفين ويدعو لاسترداد الأموال المنهوبة

2020/12/18 | 22:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر نائب عن كتلة صادقون، من خطوة تخفيض رواتب الموظفين.

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