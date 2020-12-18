2020/12/18 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 8 دقیقة

175 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

ضربت هزة أرضية، الجمعة، مدينة التون كوبري، جنوب شرق محافظة أربيل، بقوة (3,3) على مقياس ريختر، وشعر بها المواطنون في تلك المنطقة.

وقالت وزارة النقل، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 كانون الاول 2020)، ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الموافق 18 كانون الاول / 2020 في جنوب شرق محافظة اربيل ".

وأضاف البيان، ان "الهزة سجلت في تمام الساعة 5:48:56 مساء اليوم وقد بلغت قوتها (3,3) على المقياس في مدينة التون كوبري وتبعد (43) كم جنوب شرق محافظة اربيل ، وتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى".

ودعت الهيئة في ختام بيانها "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب أربيل.. والسكان يستشعرون قوتها) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب أربيل.. والسكان يستشعرون قوتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).