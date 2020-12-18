الصحة العالمية: مليارا جرعة لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة

2020/12/18 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات "غافي"، الجمعة، التحضير لانتاج وتوزيع ملياري جرعة لقاح ضد كورونا للدول الفقيرة، خلال الربع الأول من العام 2021.

وذكر المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم، (18 كانون الاول 2020)، إن هذه الآلية المسماة "كوفاكس" (أو ما معناه الوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد-19) "ضمنت الحصول على قرابة ملياري" جرعة.

ووضعت منظمة الصحة العالمية هدفا بأن تحصل بحلول العام 2021 على ملياري جرعة لا تزال في طور الإنتاج لصالح 190 دولة مشاركة في آلية كوفاكس.

وأعلنت منظمة الصحة وتحالف "غافي" في بيان أنه بات ممكنا "التحضير لأولى عمليات تسليم اللقاحات خلال الربع الأول من العام 2021، إذ أن القسم الأول من الجرعات - وهو كاف لحماية العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية - سيسلم خلال الفصل الأول من عام 2021 لكل الاقتصادات المشاركة (في آلية كوفاكس) التي طلبت جرعات في هذه المهلة".

وستجرى عمليات تسليم لقاحات أخرى لكافة المشاركين خلال الفصل الثاني من العام 2021، والهدف هو تأمين جرعات لما يصل إلى 20 بالمئة من المواطنين في الدول المشاركة قبل نهاية العام، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف، "إعلانات اليوم تقدم أوضح مسار حتى الآن لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء عبر حماية الشعوب الأكثر ضعفا في العالم كله".

وسيتم توفير في العام 2022 جرعات إضافية تسمح ببلوغ مستويات أعلى من الحماية.

وأشارت المنظمتان الشريكتان إلى أن عمليات تسليم اللقاحات تعتمد على عوامل عدة، بما في ذلك موافق الهيئات الناظمة وحالة الجهوزية في الدول.

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