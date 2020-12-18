صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”55″ المسجلة اليوم

2020/12/18 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 28 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

28 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

قطاع النهروان 4 حالات

قطاع البلديات الثاني حالتين

قطاع المدائن 3 حالات

قطاع الاستقلال 3 حالات

قطاع الاعظمية 9 حالات

قطاع البلديات الاول 3 حالات

قطاع الصدر 7 حالات

– 27 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحي

4 حالات في كل من مدينة الصدر والزعفرانية وشارع فلسطين

3 حالات في بغداد الجديدة

وحالتين في كل من منطقة الشعب و النهروان

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية بوب الشام والرستمية وحي البساتين والشيخ عمر والمشتل والراشدية والكرادة والبلديات.

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 72422 توفي منهم 1413 فيما اكتسب الشفاء 70248 ومتبقي قيد العلا ج761 “.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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