هزة أرضية في اربيل

2020/12/18 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزة أرضية جنوب شرق محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم جنوب شرق محافظة اربيل ”.

واضاف البيان، ان “الهزة سجلت في تمام الساعة 5:48:56 مساء اليوم وقد بلغت قوتها ( 3,3) على المقياس في مدينة التون كوبري وتبعد (43) كم جنوب شرق محافظة اربيل ”، مشيرة الى انه “تم الشعور بها من قبل المواطنين”.

ودعت الهيئة المواطنين الى “أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي”.

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