إدارة ترامب تدرج أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق في القائمة السوداء

2020/12/18 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إدراج "سميك" أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق الإلكترونية في القائمة السوداء.

وقالت الإدارة إنها فرضت قيودًا على الصادرات على المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (سميك) لتقييد وصولها إلى التكنولوجيا الأمريكية بسبب علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني.

وأفاد مسؤول كبير في وزارة التجارة "نحن نضيف سميك إلى قائمة الكيانات في الغالب لأننا نحتاج إلى التأكد من عدم استخدام عملائها للملكية الفكرية وقدرات التصنيع في الولايات المتحدة لمواصلة دعم جهود الاندماج العسكري والمدني داخل الصين".

ويعني القرار أنه بات يتعين على الشركات الأمريكية التقدم للحصول على ترخيص قبل التصدير إلى سميك.

وتستهدف العقوبات على وجه التحديد قدرة الشركة الصينية على الحصول على مواد لإنتاج رقائق بحجم 10 نانومترات أو أصغر، وهي أفضل فئة في الصناعة.

وصرّح المسؤول في وزارة التجارة أن لدى واشنطن دليلًا على أن سميك عملت مع الجيش الصيني على تطوير صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى ودروع واقية للجنود، لكنها كانت تناقش مع الشركة منذ شهور حول طريقة لتجنب التصنيف.

وقال المسؤول "ببساطة لم يعد بإمكاننا الوقوف مكتوفي الأيدي ومشاهدة خصمنا يستخدم تقنياتنا لدعم قدراته العسكرية".

المصدر: وكالات

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