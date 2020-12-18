كورونا تسبب بإركاع أقوى وأثرى دولة بالعالم

2020/12/18 | 23:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت قناة nbc، إن جائحة فيروس كورونا، تسببت في إركاع الولايات المتحدة، "أقوى دولة وأكثرها ثراء في العالم".

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