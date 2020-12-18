الزراعة تعلن كسر احتكار الشركات العالمية في مجال إنتاج بذور الخضر محليا

2020/12/18 | 23:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت وزارة الزراعة، كسر احتكار الشركات العالمية في مجال انتاج بذور الخضر محليا.

وذكر الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، ان الملاكات البحثية في دائرة البستنة احدى تشكيلات وزارة الزراعة قامت بانتاج بذور الباميا الهجينة( عبير) الخاصة بالزراعة المحمية والتي لا يوجد لها منافس في الشركات العالمية.

واضاف، أن سعر المغلف الواحد من هذه البذور هو 50 الف دينار ، فضلاً عن انتاج بذور الخيار الهجين (مجد ) الخاص بالزراعة المحمية وهو المنافس القوي للبذور الأجنبية وبسعر 35 الف دينار للمغلف الواحد.

واشار الى انتاج محصول القرع الهجيني الكوسة والذي اطلق عليه (الطيب والبركة ) والخاص بالزراعة المحمية وسعر المغلف لا يتجاوز 15 الف دينار، بالاضافة الى انتاج بذور الباميا (بتيرة) الخاصة بالزراعة المكشوفة ويبلغ سعر المغلف 7 الاف دينار.

واوضح، ان هذه البذور كانت محتكرة من قبل شركات البذور الاجنبية في حين اصبحت الان منتجة محليا، مؤكدا ان ذلك ياتي ضمن مساعي الوزارة وباحثيها بانتاج بذور واستنباط اصناف محلية ملائمة للظروف البيئية السائدة.

وتابع، فضلا عن تعظيم موارد الدولة و دعم المزارعين والفلاحين بالبذور والتقاوي المحلية و التي تضاهي بل تتفوق على البذور المستوردة من الخارج ،واصفا جهود الباحثين التي حققت هذه الانجازات بالمهمة والمتميزة و التي من شانها المساهمة في تطوير زراعة محاصيل الخضر وزيادة انتاجيتها كما ونوعا من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي التام ، فضلا عن تصدير الفائض منها الى خارج البلاد من اجل زيادة الدخل القومي للبلاد .

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