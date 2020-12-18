حقوق الانسان توجه طلبا عاجلا للكاظمي بشأن احداث البصرة

2020/12/18 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق عاجل جراء استخدام القوات الامنية وشرطة النفط، "القوة المفرطة" لفض تظاهرات خريجي المجموعة الهندسية في محافظة البصرة.

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (18 كانون الاول 2020)، انها "تابعت وبقلق بالغ واسف شديد الاحداث التي جرت في محافظة البصرة في يومي (16-17/كانون الاول/2020) على خلفية تظاهرات خريجي المجموعة الهندسية والتي تم فضها باستخدام القوة المفرطة من قبل القوات الامنية وشرطة النفط".

وأضاف البيان، ان "المفوضية وثقت قيام القوات الامنية باعتقال 5 متظاهرين والاعتداء والضرب بالهراوات على 15 متظاهر من المهندسين مما تسبب باصابة 2 باصابات بالغة ونقلهم للمستشفى".

واعربت المفوضية في بيانها "عن اسفها لتكرار قيام القوات الامنية باستخدام القوة ضد المتظاهرين لمرات عديدة بالرغم من قيام المفوضية بتدريب القوات الامنية على كيفية التعامل وحماية التظاهرات وحقوق الانسان، الا ان البعض من افراد هذه القوات يقوم بانتهاكات خطيرة ضد حرية الراي والتعبير وهذا يستدعي قيام القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل باحداث محافظة البصرة وتقديم المقصرين للعدالة والتاكيد على القوات الامنية بالالتزام بضبط النفس وحماية حقوق المتظاهرين".

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