حالة استرخاء زمن الكورونا - سالم المرزوقي

2020/12/18 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_المرزوقي قصه قصيرهاستوى على كرسييه الأعرج واعتنى بقهوته وأشعل سيجارة الكريستال المعهوده،لم يحاول الانتباه لمن حوله بل سارع لفتح هاتفه للاطلاع على مستجدات الفيسبوك لعله يظفر بخبر يسره عن صديق(ه) أو عن وطن تحول بلا استئذان لمقبرة جماعيه لاتستثني إلا المنحرفين وذوي العاهات العقليه،يبحث عن نقطة ضوء ترشده لرشقة حب افتقدها مذ كان يحفظ العناوين والأرقام ويعرف الوجوه من سماتهم بلا فضاءات افتراضيه ولا قنوات ......





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