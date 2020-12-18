في يومها العالمي: لم أعد أكره العربية - كلكامش نبيل

2020/12/18 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل في طفولتي، لم أكن أحب اللغة العربية.



ككتابة، تعلمتٌ الأبجدية اللاتينية في الروضة قبل تعلمي الأبجدية العربية في الصف الأول الابتدائي.



في المرحلة الابتدائية، كنتُ أحلم بإعادة إحياء اللغة السومرية أو الأكدية، ولطالما تناقشتُ مع الأصدقاء في مراحل لاحقة حول أهمية ذلك ونظرتُ إلى اللغة العربية على أنها لغة أجنبية فُرضت على بلادنا.



كان إحياء اللغة العبرية الحديثة مثال يمنح خطتي الأمل.



في فترة ما، كنتُ أقر ......





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