الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

2020/12/18 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الرئاسة اليمنية، الجمعة، تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب، بناء على اتفاق الرياض.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بصدور قرار رئاسي ينص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا، برئاسة معين عبد الملك سعيد.

وأضاف القرار أن تشكيل الحكومة جاء بناء على اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ونص القرار الرئاسي على منح المحافظات الشمالية 12 حقيبة وزارية، بينها الدفاع ويقودها الفريق الركن محمد المقدشي، وقد كان يشغل المنصب نفسه في الحكومة السابقة منذ بدء الحرب.

ومن بين الوزراء الشماليين، وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، الذي كان في الحكومة السابقة وزيرا للإعلام.

وحصل الجنوب على 12 حقيبة، بينها 5 للمجلس الانتقالي الجنوبي.





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