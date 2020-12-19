نائب عن النصر: ما يجري في العراق حاليا استنساخ لما تشهده بيروت

2020/12/19 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شبه نائب عن كتلة النصر، ما يجري في العراق حاليا بانه استنساخ لما تشهده العاصمة اللبنانية بيروت.

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