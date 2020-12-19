2020/12/19 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر نائب عن كتلة سائرون من المساس بـ"قوت الموظفين" في الموازنة المالية للعام المقبل 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ينتقد المساس بقوت الموظفين ويحذر من "الإنهيار الوشيك" للاقتصاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ينتقد المساس بقوت الموظفين ويحذر من "الإنهيار الوشيك" للاقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).