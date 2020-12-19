2020/12/19 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسألة مبدأ – محمد عبد الجبار الشبوط يحق لرئيس تحرير اية صحيفة ان يرفض نشر اي مقال، كما يحق له رفض التعامل مع اي كاتب، ما دامت الصحيفة ملكية خاصة.غاية ما في الامر ان عليه ان يلتزم بمبدأ “حق الرد” في الحالات التي تتطلب ذلك.الامر يختلف في حالة الصحيفة المملوكة من قبل الدولة.[…]

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