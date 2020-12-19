2020/12/19 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة الكونغرس لإقرار حزمة تحفيز الإقتصاد الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار الإنهيار الإقتصادي العراقي قد يكون الصداع الأول لسياسة بايدن الخارجية فرهاد علاء الدين، كينيث بولاك { السفير الأمريكي لدى بغداد يؤكد استمرار أداء مهامه في السفارة { ماكينزي: العراق يرغب باستمرار الوجود العسكري الأمريكي { الخزعلي: هدنة التوقّف عن إستهداف المصالح الأمريكية انتهت لعدم […]

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