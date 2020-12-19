2020/12/19 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوربي والنرويج يفتتحان مركز موارد العمل وهجرة العمال الوزارة وكويكا يبحثان إعادة تأهيل المركز العراقي الكوري بغداد – رحيم الشمري عقد مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رائد جبار باهض اجتماعا مع وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي(كويكا) للتباحث حول إعادة تأهيل المركز العراقي الكوري.وقال باهض في بيان امس ان […]

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