"كورونا قد يغير سلوكه".. علماء يحذرون من "طفرات" تبطل مفعول اللقاح

2020/12/19 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر بروفيسور في جامعة أوكسفورد البريطانية من الطفرات الطارئة على فيروس كورونا المستجد، قد تجعل اللقاحات المضادة له بلا فائدة، وفقا لما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

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