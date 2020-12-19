2020/12/19 | 00:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا.. الاسايش تعتقل عشرات المطلوبين في حملة تمشيط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 00:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. الاسايش تعتقل عشرات المطلوبين في حملة تمشيط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. الاسايش تعتقل عشرات المطلوبين في حملة تمشيط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).