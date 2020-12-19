جديد ملف مناجم جبل عوام - عذري مازغ

2020/12/19 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ على ضوء اعتصام عمال مناجم جبل عوام في عمق 700 م تحت سقف الأرض وتعريفا بملفهم النضالي رأيت أن أشارك الرأي العام ببعض المعطيات الخاصة بملفهملجأ العمال إلى هذا الشكل النضالي بعد تبرم الشركة من تطبيق مقتضيات بروتوكول موقع بينهم وبينها بحضور ممثل وزراة الطاقة وممثل السلطة المغربية في شخص ممثل وزارة الداخلية، مضمون هذا الإتفاق هو:تحسين أجور العمالتحصين سلامتهم الجسدية والصحية إثر حدوث حوادث ......





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