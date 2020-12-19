الرئيس البرازيلي: لقاح فايزر سيُنبت للمرأة لحية ويحول الشخص تمساحاً !!

2020/12/19 | 00:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شن الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، هجوماً كاسحاً على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من دون أن يتردد في التأكيد على أن لقاح {فايزر} يمكن أن يجعل امرأة تُنبت لحية، وأن يحول شخصا إلى تمساح" وفقاً لتعبيره.

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