2020/12/19 | 00:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 11 دقیقة

276 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاعا جديدا لتصل إلى أكثر من 52 دولارا للبرميل الواحد، في أعلى مستوى له منذ آذار الماضي.

وأشارت بيانات الإغلاق اليوم، (19 كانون الاول 2020)، إلى أن النفط بلغ أعلى مستوياته، مسجلا أكثر من 52 دولار، وفي طريقه لتسجيل سابع مكسب أسبوعي على التوالي.

وسجل خام "برنت" عند الإغلاق ارتفاعا بـ50 سنتا، بما يعادل 1%، ليصل إلى 52 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن صعد إلى مستوى 52.02 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ آذار الماضي.

من جانبه، زاد خام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 46 سنتا إلى 48.82 دولار للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 48.87 دولار، وهو الأعلى منذ شباط المنصرم.

وذكر بيورنار تونهاوغن من "ريستاد إنرجي": "أسعار النفط جيدة في هذه الظروف...



نشوة السوق لم تتوقف بالفعل".

ويسعى مشرعون أميركيون للتوصل لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ مرتبطة بفيروس كورونا، لكن عثرة محتملة لاحت في الأفق، إذ يصر الجمهوريون في مجلس الشيوخ على أنه "لا يمكن إعادة إحياء برامج مجلس الاحتياطي الاتحادي للإقراض التي تحل آجالها".

وتدعم النفط هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأميركية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 مليون برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يرتفع إلى أكثر من 52 دولار للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يرتفع إلى أكثر من 52 دولار للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).