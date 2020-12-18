إيران تفرج عن 'زومبي أنجلينا جولي'.. (فيديو)

2020/12/19 | 00:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 31 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت السلطات القضائية الإيرانية، الافراج عن فاطمة خويشوند، المعروفة بمظهرها الشبيه بـ"زومبي أنجلينا جولي"، مقابل كفالة مالية.

وقالت صحيفة "ذي صن" البريطانية، أنه تم إخلاء سبيل الشابة الإيرانية فاطمة خيشوند، 19 عاما، والتي اشتهرت بمظهرها الشبيه بـ"زومبي أنجلينا جولي"، بكفالة مالية بعد أن قضت 15 شهرا في السجن.

وقالت خويشوند، في أول تصريح لها بعد قرار الإفراج: 'لقد وافق القاضي على تحويل أمر الاعتقال إلى كفالة، وأفرج عني بكفالة..



وجهت إلي 4 تهم، وبرئت من تهمتين، والقاضي حكم بالسجن 10 سنوات واعترضت عليه".

ونشر التليفزيون الإيراني مقطع فيديو، يظهر صورة فاطمة الحقيقية بدون أي مساحيق تجميل، من التي كانت تضعها على وجهها لتشبه النسخة الزومبي من الفنانة الأميركية أنجلينا جولي.

محکومیت بدوی و غیر قطعی خانم #فاطمه_خویشوند (سحر تبر) به ده سال حبسدر حال حاضر با قرار وثیقه ازاد هستندبخشی از مصاحبه ایشان https://t.co/7zJsMQ0PtQ pic.twitter.com/9fZhmEU6L5

— علیرضا خالصی (@alirezakhalesii) December 18, 2020

وادعت فاطمة أنها أجرت 50 عملية جراحية في وجهها كي تشبه زومبي أنجلينا جولي، حيث تظهر في صورها على إنتسغرام، بخدود مجوفة، وأنف مقلوب، ومظهر نحيل.

لكن لاحقا، اعترفت الفتاة، بأنها استطاعت الوصول لمظهر زومبي أنجلينا جولي من خلال مساحيق التجميل، والتعديل الإلكتروني.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بحبسها لمدة 10 سنوات، بعد عام من إعتقالها بسبب صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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