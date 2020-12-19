تركيا والعقوبات الأميركية والأوروبية - سنية الحسيني

2020/12/19 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سنية_الحسيني جاءت القرارات العقابية بحق تركيا من قبل الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام، ومن قبل الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع، لتعكس حالة اضطراب علاقات تركيا بحلفائها الغربيين الرسميين.



وتعد تركيا أحد أعضاء حلف الناتو العسكري، الذي يضم معظم دول أوروبا بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة.



وتأتي تلك القرارات العقابية نتيجة لتغيرات شهدتها تلك العلاقات بين الطرفين وعكستها سياساتهما المتبادلة خلال السنوات القليلة الماضي ......





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