2020/12/19 | 00:55 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق نفط البصرة يحقق اول فوز له في منافسات دوري الكرة الممتاز على فريق زاخو بهدف دون رد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/19 | 00:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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