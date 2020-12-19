الأثنين.. ظاهرة فلكية قد تراها مرة واحدة في العمر !

2020/12/19 | 01:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يقترن المشتري وزحل في سماء ليلة الاثنين المقبل، ليكونا أقرب إلى بعضهما البعض من أي وقت منذ زمن عالم الفلك الشهير غاليليو في القرن السابع عشر.

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