ضوابط التقديم على المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية

2020/12/19 | 01:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تنشر وكالتنا ضوابط التقديم على قناة المنحة المجانية للقبول في المجموعة الطبية.

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