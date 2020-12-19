فرنسا تسجل 610 حالات وفاة جديدة بكورونا

2020/12/19 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد معدل الـ60 ألف حالة، إذ سجلت الوزارة 610 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 60229.

وأشارت الوزارة، إلى أن 264 وفاة جديدة سجلت في المستشفيات مقارنة مع 258 أمس الخميس، كما تم تسجيل 346 وفاة على مدى 3 أيام في دور المسنين.

وسجلت فرنسا أيضا 15674 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 18254 إصابة أمس الخميس.

وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا بكورونا أكثر من مليونين و427 ألف إصابة بالفيروس.

المصدر: RT

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