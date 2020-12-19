هل يُنهي النظام الجديد لتصاريح العمل ظاهرة السمسرة والسماسرة؟ - جهاد عقل

2020/12/19 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل بناءً على بيان صادر عن "سلطة السكان والهجرة" و"الإدارة المدنية - قسم تشغيل العمال الفلسطينيين" من المناطق الفلسطينية المحتلة، بدأ العمل بالنظام الجديد لتصاريح العمل للعاملين في فرع البناء، وذلك منذ يوم 6/12/2020، ووفق هذا النظام، يُمنح التصريح للعامل مباشرة وليس للمُشَغّل كما كان مُتَبعا حتى الآن.حدث هذا التغيير في نظام التصاريح على أثر تقارير صدرت عن مراقب الدولة وبنك إسرائيل وبدعم من ......





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