محمد المدني واسس البناء العقائدي الجديد - عباس علي العلي

2020/12/19 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ما أن أستقرت الأمور جزئيا لمحمد النبي وجماعته وبدأت تظهر في الواقع المدني علامات التغيير ونتائج الإخراج القسري له ولأصحابه، حتى باشر في تأسيس مفهوم مجتمع مغاير يعتمد في علائقه وأرتباطاته على مفهوم مجتمع التكامل لا مجتمع التنافس التقليدي، في خطوة قد تكون الأولى تأريخيا حيث تحولت مهمة النبي من مجرد ناقل رسالة إلى مؤسس منظومة أجتماعية حداثية قياسا لما موجود وراهن في النظم الأجتماعية التقليدية في الجز ......





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