هزة‭ ‬في‭ ‬الاسواق‭ ‬العراقية بعد‭ ‬قرار‭ ‬خفض‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬

2020/12/19 | 02:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف‭ ‬عن‭ ‬اعداد‭ ‬المهاجرين‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬ونسبة‭ ‬وفياتهم‭ ‬في‭ ‬الطريق بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النيابية،‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬اتخذه‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬لخفض‭ ‬قيمة‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬أمام‭ ‬الدولار‭ ‬رسمياً‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الاحد‭ ‬المقبل‭.‬فيما‭ ‬اضطربت‭ ‬الاسواق‭ ‬العراقية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الاسعار‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ .‬ودافع‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬العراقي‭ ‬علي‭ […]

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