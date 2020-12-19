2020/12/19 | 02:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكشف عن اعداد المهاجرين من العراق في 2020 ونسبة وفياتهم في الطريق بغداد – عبدالحسين غزال كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، عن قرار اتخذه البنك المركزي لخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار رسمياً ابتداء من يوم الاحد المقبل.
فيما اضطربت الاسواق العراقية من حيث الاسعار بسرعة كبيرة .
ودافع وزير المالية العراقي علي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة في الاسواق العراقية بعد قرار خفض قيمة الدينار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما اضطربت الاسواق العراقية من حيث الاسعار بسرعة كبيرة .
ودافع وزير المالية العراقي علي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة في الاسواق العراقية بعد قرار خفض قيمة الدينار ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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